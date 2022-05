Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Overweight' - Ziel 199 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit Blick auf die Solarstrategie der Europäischen Kommission auf "Overweight" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Die Solarenergie spiele im Umfeld zu reduzierender CO2-Emissionen eine entscheidende Rolle, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Setzen auf heimische Anlagenhersteller und Zulieferer dürfte Wacker Chemie als Produzent von hochreinem Polysilizium für den Solarmarkt zumindest in Teilen von Preisdruck aus China schützen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 13:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 13:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.