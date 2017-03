Barclays belässt Volkswagen auf 'Overweight' - Ziel 168 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen.Weil die Nachwehen des Dieselskandals in ihrem Bewertungsmodell bereits berücksichtigt seien, schätze sie die Aktie des Wolfsburger Autobauers optimistisch ein, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit einer im Vergleich zum Sektor überdurchschnittlichen Kursentwicklung in diesem Jahr sei hoch./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.