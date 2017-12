Barclays belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen in einer Analyse der europäischen Favoriten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.VW sei eine der Schlüsselaktien im europäischen Automobilsektor, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach wie vor sei die Aktie bei Investoren unbeliebt und in den Portfolios unterrepräsentiert, obwohl es aus vielerlei Hinsicht Aufwärtspotenzial für den Kurs gebe./bek Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.