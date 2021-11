Barclays belässt Vantage Towers auf 'Overweight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vantage Towers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Simon Coles sieht die Aktie des Funkmastenbetreibers in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie positiv. 2022 könnte sich als Jahr des Wandels für das Unternehmen erweisen. Allerdings bleibe Cellnex sein Favorit in der Branche./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.