Barclays belässt Uniper auf 'Underweight' - Ziel 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Uniper auf "Underweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Unabhängig vom Kriegsausgang in der Ukraine dürfte die europäische Energieversorgung dauerhaft ihre Abhängigkeit von Russland verringern, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Erzeuger von Primärenergie und Entwickler erneuerbarer Energien dürften hiervon profitieren. Zu seinen Favoriten zählt der Experte vor diesem Hintergrund den deutschen Konkurrenten RWE sowie Iberdrola