Barclays belässt Uniper auf 'Underweight' - Ziel 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Uniper auf "Underweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Aussagen vom Vortag, wonach der Energiekonzern die Abhängigkeit von Russland reduzieren will, dürften bei Anlegern viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem im Hinblick auf das Ziel, den Verkaufsprozess für die dortige Tochter Unipro so bald wie möglich wieder aufzunehmen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 06:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.