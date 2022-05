Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Stahl- und Industriekonzern habe zwar solide abgeschnitten, aber eine im Branchenvergleich besonders deutlich sinkende Stahlnachfrage aus der Europäischen Union in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine vorsichtige Einschätzung der Volumen- und Preisentwicklung, die auf kurze Sicht die Kursrichtung bestimmen dürfte./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 06:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.