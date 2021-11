Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 8,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts von Spekulationen über einen Börsengang des Wasserstoffgeschäfts auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Ende 2020 sei der Wasserstoff-Hype als guter Zeitpunkt für einen IPO verpasst worden, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei deshalb bislang der Meinung gewesen, dass das Geschäft für eine spätere Monetarisierung eher weiterentwickelt werde. Eine in dem Bericht genannte Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro sei aber deutlich höher als der von ihm angesetzte Spartenwert. Die Summe dürfte am Markt erst einmal gut ankommen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.