Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20,00 Euro belassen.Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Zwar dürfte Thyssenkrupp in der Lage sein, ab dem Geschäftsjahr 2017/18 die Ergebnisse sowie den Cashflow zu verbessern, schrieben die Analysten der Bank. Doch würden die Ergebnisqualität, die Geschwindigkeit des Konzernumbaus sowie die unmittelbaren Effekte aus der Trennung vom Stahlgeschäft weiter überschätzt, glauben sie. Auf dem Investorentag der Aufzugsparte stellte Thyssenkrupp zudem für das Geschäft kurzfristig lediglich moderate Zuwächse bei Umsatz und Aufträgen in Aussicht und verwies dabei auf den wettbewerbsintensiven chinesischen Markt sowie potenziellen Gegenwind auf der Währungsseite./nas/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.