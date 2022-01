Barclays belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 325 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Das Quartal sei gut gewesen, die Aktie sei aber dennoch unter Druck geraten, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er vermutet als Grund die Aussagen zum Volumen im Jahr 2022 und den Problemen in der Lieferkette./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 22:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 22:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.