Barclays belässt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Wie schon in den vergangenen zehn Jahren werde der Telekommunikationsmarkt sowohl im Festnetz- als auch Mobilfunkbereich sich weiter stark strukturell verändern, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Telefonica Deutschland hält der Experte dank attraktiver Preise und einer verbesserten Netzqualität insgesamt für gut positioniert./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.