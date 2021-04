Barclays belässt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Zahlen des Mobilfunkers zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen.Analyst Mathieu Robilliard schraubte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatzerwartungen für dieses Jahr etwas nach unten. Dies reflektiere vor allem geringere Erlöse aus Mobilfunkdienstleistungen im Zuge des langen und strikten Lockdowns in Deutschland./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.