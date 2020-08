Barclays belässt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Die Diskussion bei dem Spezialisten für Fernwartungssoftware werde sich wohl weiter um dessen nach wie vor konservativen Ausblick drehen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt habe es einige gegeben, die auf eine Anhebung der Prognosen gehofft hatten./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 06:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.