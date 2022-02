Barclays belässt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach Aussagen zu Aktienrückkäufen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nach bereits bekannten vorläufigen Quartalszahlen seien das Aktienrückkaufprogramm und der Ausblick auf 2022 die wohl am meisten beachteten Aspekte beim Software-Hersteller gewesen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht nun Unterstützung für die Aktie. Allerdings werde es wohl einige Quartale brauchen, bis die Investoren dem Geschäftsausblick voll vertrauten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 07:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.