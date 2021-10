Barclays belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 82,50 Euro

Finanztrends Video zu Ströer



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen.Analyst Julien Roch äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie abermals positiv zu den Zielen des Werbevermarkters, nachdem er die Aktien erst jüngst in Reaktion auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens hochgestuft hatte./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.