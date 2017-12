Barclays belässt Siemens auf 'Underweight' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Aussagen zur Sparte Energie-Management auf "Underweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Der Industriekonzern habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die in einer schrittweisen Elektrifizierung der Welt und einer Abkehr vom CO2-Ausstoß steckten, schrieb Analyst James Stettler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde einhergehen mit hohen Investitionen in die digitale Infrastruktur, um so die Stromnetze für eine voraussichtlich stark schwankende Energienachfrage auszurichten./bek/edh Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.