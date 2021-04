Barclays belässt Siemens auf 'Equal Weight' - Ziel 139 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen.Im Auftaktquartal dürfte sich die kurzfristige Erholung der Nachfrage fortgesetzt haben, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Diese habe vor einem Jahr in China die Talsohle erreicht. In Europa und Nordamerika hingegen habe die Nachfrage im zweiten Quartal 2020 noch unter pandemiebedingten Restriktionen gelitten. Nach dem Kursanstieg der Siemens-Aktien seien hier Chancen und Risiken nun ausgewogen bewertet./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.