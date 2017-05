Barclays belässt Siemens auf 'Equal Weight' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Im Industrie-Segment habe Siemens die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Entgegen ihrer Annahme habe sich aber an der Zielsetzung für den Jahresgewinn je Aktie nichts geändert./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.