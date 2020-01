Barclays belässt Siemens auf 'Equal Weight' - Ziel 123 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens vor den am 5. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen.Weiterhin schwache Einzelmärkte (Autos/Werkzeugmaschinen) dürften einen negativen Einfluss auf das Wachstum und die Margen der Sparte Digital Industries (DI) gehabt haben, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sparte Mobility dürfte indes weiter solide laufen und die Gesamtjahresmarge weiter steigen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.