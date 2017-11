Barclays belässt Siemens Gamesa auf 'Equal Weight' - 11,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Allerdings könne der Kurs des Herstellers von Windkraftanlagen bei ungünstigen Annahmen auch auf 10 Euro fallen, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Mittwoch. Er habe die Gewinnschätzungen für 2018 weiter gekürzt. Sein Zutrauen in den Ausblick von Siemens Gamesa sei gegenwärtig dahin. Die Aktie sei nicht günstig bewertet und es fehle ihr an Impulsen./bek/das Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.