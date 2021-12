Barclays belässt Sanofi auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach einer Fachtagung zum Thema Impfstoffe mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe einen sehr umfassenden Überblick über die Strategie abgegeben, wie er die mittel- bis langfristigen Wachstumsziele erreichen will, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu dem Coronavirus-Impfstoffkandidaten habe es keine neuen Studiendaten gegeben. Investoren würden den diesbezüglichen Bemühungen aber ohnehin nicht viel Wert beimessen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 23:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.