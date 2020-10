Barclays belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 158 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum dritten Quartal mit erneuerten Zielsetzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen.Der befürchtete mittelfristige Margenrücksetzer sei nun da, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege vor allem auf den Mittelfristzielen, die am Markt wohl sehr düstere Reaktionen zur Folge haben dürften./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2020 / 22:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.