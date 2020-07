Barclays belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 158 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat SAP nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal und dem angekündigten Börsengang der Tochter Qualtrics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen.Dass der Software-Hersteller weniger als zwei Jahre nach der 8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Qualtrics nun einen Minderheiten-Anteil in den USA listen lassen wolle, habe überrascht, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Börsengang könnte ein Katalysator für den Markt sein, genauer auf die Werte im Cloud-Portfolio von SAP zu schauen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.