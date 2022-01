Barclays belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 18,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte zum Jahresschluss das Buchungsverhalten beeinflusst haben, die größten operativen Folgen dürften aber erst im ersten Quartal 2022 spürbar werden, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf das vierte Quartal. Sie kürzte ihre Kapazitätserwartungen rund um den Jahreswechsel, erhöhte aber ihre Cargo-Prognosen und passte ihre Ölpreiserwartungen nochmals geringfügig an. Für Billiganbieter ändere sich damit nichts an den Kurszielen./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.