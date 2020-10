Barclays belässt Relx auf 'Overweight' - Ziel 2005 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "RELX Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2005 Pence belassen.Die Sparte Scientifc, Technical and Medical habe sich organisch im Berichtszeitraum besser geschlagen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der auch mit der Zeit widerstandsfähigen Entwicklung des Bereichs sei dessen niedrige Bewertung im Relx-Kurs schwer zu erklären./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.