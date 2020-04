Barclays belässt Relx auf 'Overweight' - Ziel 1860 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "RELX Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Relx nach einem Zwischenbericht angesichts der negativen Einflüsse durch die Corona-Krise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen.Vor allem die Datenbanken-Sparte Risk & Business Analytics des Medienkonzerns steht laut Analyst Nick Dempsey im Fokus, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Sie sei sehr gut aufgestellt, mit den aufgrund der Viruskrise anfallenden Kosten klarzukommen, auch wenn man sich am Markt etwas mehr Stärke erhofft habe. Besonders wichtig für die Gewinne 2020 werde zudem mit Blick auf die Sparte Exhibitions sein, ob es im September wieder Ausstellungen, Shows und Fachmessen geben werde./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 07:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.