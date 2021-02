Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Eine Ausschreibung für britische Offshore-Projekte sei mit überraschend hohen Vorlaufkosten für die Betreiber solcher Anlagen zum Stimmungsdämpfer in der Branche geworden, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Studie. RWE bleibt aber seine einzige positive "Overweight"-Empfehlung in dieser Sektornische./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 21:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.