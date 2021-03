Barclays belässt Porsche auf 'Overweight' - Ziel 112 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen.VW erfülle derzeit alle Kriterien für einen Kursanstieg und so blieben die Papiere der Porsche-Hauptbeteiligung attraktiv bewertet, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie von Porsche sei vor diesem Hintergrund attraktiv, denn sie sei den rasanten Anstieg der VW-Stammaktien nicht voll mitgegangen. Deren aktueller Kurs würde sogar einen Kurs von 146 Euro für Porsche implizieren./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.