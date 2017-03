Barclays belässt Pfizer auf 'Overweight' - Ziel 38 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen.Biotechnologisch hergestellte Nachahmer-Arzneimittel, sogenannte Biosimilars, dürften für Pfizer künftig zu einem größeren Treiber werden, schrieb Analyst Geoffrey Meacham in einer Studie vom Donnerstag. Der US-Pharmahersteller schütte zudem Überschusskapital an seine Aktionäre aus. Eine Anlage in Pfizer-Papiere sei daher attraktiv./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.