Barclays belässt Oracle auf 'Equal Weight' - Ziel 82 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 82 US-Dollar belassen. Im Schlussquartal, das Ende Mai zu Ende ging, dürften Währungseffekte bedeutend viel Gegenwind geleistet haben, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte sich so auch beim Ausblick zeigen. Ein Faktor sei wohl auch die erstmalige Konsolidierung der Cerner-Übernahme./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 04:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / 04:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.