Barclays belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 625 Kronen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 dänische Kronen belassen.Die Diabetesmedikament Rybelsus des Pharmakonzerns habe sich in den vergangenen Wochen in den USA im Vergleich zur durchschnittlichen Diabetestherapie besser entwickelt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 11:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.