Barclays belässt Nokia auf 'Equal Weight' - Ziel 3,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Nokia auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen.Während 2019 im europäischen Technologiesektor vor allem Chipaktien kräftig gestiegen seien, hätten Aktien von Telekomausrüstern im vergangenen Jahr allgemein zu Kämpfen gehabt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Zahlenvorlage am 6. Februar dürfte der finnische Netzwerkausrüster Nokia bekannt geben, seine gesenkten Jahresziele 2019 erreicht zu haben. Einmal mehr dürften darüber hinaus der Barmittelfluss und die Margen im Fokus stehen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.