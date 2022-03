Barclays belässt Nemetschek auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der 2022er Ausblick sei deutlich besser als erwartet gewesen und so bei Anlegern am Berichtstag gut angekommen, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach ist es aber noch nicht an der Zeit, um optimistischer an die Aktie des Bausoftware-Spezialisten heranzugehen. Er sorgt sich vor allem vor steigenden Zinsen, die sich nicht nur auf die Endmärkte auswirkten, sondern auch von Bedeutung seien für die Bewertung von Wachstumswerten wie Nemetschek./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.