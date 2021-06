Barclays belässt Morphosys auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Morphosys nach Ankündigung der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der Deal-Mechanismus beinhalte auch einen Tausch von Lizenzgebühren für einige Morphosys-Mittel, sodass vieles künftig abhänge von den wichtigsten Produktkandidaten von Constellation, schrieb Analyst Rosie Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger dürften die Vorzüge der "neuen Morphosys" hinterfragen. Zunächst einmal änderte Turner aber nichts an ihren Schätzungen für den Antkörperspezialisten./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 18:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.