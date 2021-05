Barclays belässt MTU auf 'Equal Weight' - Ziel 218 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen.Sowohl MTU als auch Safran sollten in den nächsten Quartalen eine gute Dynamik im Ersatzteilgeschäft verzeichnen und die steigenden Flugaktivitäten sollten die Hoffnung am Markt auf eine Erholung der Umsätze nähren, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Großteil der guten Nachrichten spiegelten die Schätzungen aber bereits wider./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 00:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.