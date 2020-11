Barclays belässt MTU auf 'Equal Weight' - Ziel 134 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Finanztrends Video zu MTU Aero Engines



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU vor dem Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen.Das Management dürfte erste Informationen über die Umsatztreiber im kommenden Jahr geben, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit konkreten Angaben in puncto Ergebnis und Free Cashflow rechne er jedoch nicht./edh/men Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 16:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.