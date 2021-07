Barclays belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 8,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa vor der Berichtssaison der europäischen Fluggesellschaften auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen.Die Airlines dürften am Ende des zweiten Quartals etwas von der Wiederaufnahme des Flugbetriebs profitiert haben, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Reisebeschränkungen im Zuge der Pandemie aber immer noch die Kapazitäten und die Umsatzentwicklung negativ beeinflussen. Bei der Lufthansa könnte die bevorstehende Umstrukturierung der Bilanz zu einer Verwässerung der Anteile der bisherigen Aktionäre führen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.