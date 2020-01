Barclays belässt Lloyds auf 'Overweight' - Ziel 75 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Lloyds mit Fokus auf das neu gestartete Jahr 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Pence belassen.Die Aktie der britischen Bank Lloyds bleibe sein "Top Pick", schrieb Analyst Chris Manners in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu britischen und irischen Finanzinstituten. Lloyds sei gut aufgestellt, um in einem schwierigen Ertragsumfeld klar zu kommen. Die erwartete Rendite von etwa 8 Prozent für 2021 und darüber hinaus sei zudem sehr attraktiv./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.