Barclays belässt Kone auf 'Equal Weight' - Ziel 57 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Berichtssaison in der europäischen Investitionsgüterindustrie sei bislang geprägt gewesen von überraschend starken Umsätzen und soliden Wachstumsprognosen für 2022, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zugleich seien die operativen Margen wegen der fortgesetzten Lieferkettenprobleme und dem allgemeinem Kostenauftrieb schwächer ausgefallen, und auch der freie Barmittelfluss sei wegen der Aufstockung von Lagerbeständen allgemein schwach gewesen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.