Barclays belässt GlaxoSmithKline auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GlaxoSmithKline angesichts einer erneut abgelehnten Unilever-Offerte für das Konsumgütergeschäft auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Im Verhältnis zu den derzeitigen Bewertungen der Branche könnte die Offerte angemessen gewesen sein, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die GSK-Aktien sollten nicht nur von der Spekulation über ein noch höheres Gebot profitieren, sondern auch von den organischen Wachstumserwartungen an die Consumer-Health-Sparte./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 00:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.