Barclays belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 31 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Gea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Die Gewinne in der europäischen Kapitalgüterbranche erholten sich von ihren Tiefs im April, da die Industrieaktivität nach den Lockdowns wieder zunehme, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies und Kostensenkungen der Unternehmen könnten zu einer starken Erholung in der zweiten Jahreshälfte führen. Der auch auf die Milchindustrie ausgerichtete Anlagenbauer Gea bleibe sein "Top Pick". Nach drei Jahren der Wertzerstörung habe sich das Geschäft unter dem neuen Management-Team seit 2019 stabilisiert./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 12:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.