Barclays belässt Gea Group auf 'Equal Weight' - Ziel 42 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gea Group vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die Investitionsgüterhersteller dürften auch wegen der geringeren Zahl von Arbeitstagen kaum an das herausragende Jahresauftaktquartal angeknüpft haben, schrieb Analyst Lars Brorson in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Aktie des auf die Lebensmittelindustrie spezialisierten Maschinenbauers Gea habe sich im zweiten Quartal innerhalb des Sektors am schwächsten entwickelt. Doch die Resultate dürften kaum für eine bessere Stimmung sorgen./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.