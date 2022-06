Barclays belässt Freenet auf 'Overweight' - Ziel 27,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Finanztrends Video zu Freenet



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Wie schon in den vergangenen zehn Jahren werde der Telekommunikationsmarkt sowohl im Festnetz- als auch Mobilfunkbereich sich weiter stark strukturell verändern, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Freenet dürfte angesichts des recht geringen Marktanteils im Endkundengeschäft seine Einnahmen im Servicebereich behalten. Die bisher noch geringe Verbreitung von Internet-Fernsehen sollte zudem zu einem anhaltenden Wachstum der IPTV-Sparte führen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.