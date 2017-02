Barclays belässt Fraport auf 'Underweight' - Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport mit Blick auf die Mitte März anstehenden Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers sollten am unteren Ende der Unternehmensziele liegen, schrieb Analyst Rishika Savjani in einer Studie vom Montag. Dank positiver Einmaleffekte könnte der Konzern nun eine Sonderzahlung an die Aktionäre ankündigen, er tippe aber eher auf eine Dividendenerhöhung./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.