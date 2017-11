Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach den beendeten Gesprächen zwischen T-Mobile US und Sprint über eine Fusion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen.Im Aktienkurs der Deutschen Telekom sei dieser Deal zwar nicht besonders berücksichtigt gewesen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie vom Dienstag. Dennoch sei eine Branchenkonsolidierung in den USA einer der wesentlichen Impulse für die Einstufung der Aktie und für das Kursziel./bek/stb Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.