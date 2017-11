Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom nach den gescheiterten Fusionsverhandlungen zwischen der Tochter T-Mobile US und Sprint auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen.Die Konsolidierung im US-Telekommarkt sei bisher ein wichtiger Aspekt gewesen seiner positiven Anlageempfehlung für die T-Aktie, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie vom Montag. Der Markt in Deutschland sei weiterhin einer der attraktivsten in Europa, aber ohne einen Zusammenschluss in den USA sei das Aufwärtspotenzial begrenzter. Seine "Top Picks" im Sektor sind Telenor und KPN./ajx/mis Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.