Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen.Analyst Mathieu Robilliard stellte in einer Studie vom Dienstag zwei Szenarien für T-Mobile USA auf. Eine aktive Rolle bei einer Branchenkonsolidierung in den USA bringe hohe Ausführungsrisiken mit sich, wäre aber wertversprechender als die zweite Möglichkeit, die US-Tochter zu verkaufen und das freiwerdende Kapital stattdessen in Europa zu investieren./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.