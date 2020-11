Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Analyst Simon Coles sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von starke Zahlen auf beiden Seiten des Atlantiks, also auch unter Verweis auf die Tochter T-Mobile US. Die vorgeschlagene Dividende für 2020 von 0,60 Euro je Aktie sei bestätigt worden. Dies könne jedoch als konservativ ausgelegt werden./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.