Barclays belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wegen der Corona-Pandemie drohten auch die Lieferkettenprobleme anzuhalten, während die Erholung des Reiseverkehrs sich verzögern dürfte, schrieb Analystin Rishika Savjani in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf 2022. Ihre Favoriten für 2022 seien strukturelle Gewinner in den jeweiligen Bereichen wie etwa unter den Fluggesellschaften Wizz Air und Ryanair und unter den Logistikern Deutsche Post und DSV./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2021 / 11:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.