Barclays belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen.Lieferkettenprobleme stünden bei vielen Einzelhändlern vor dem Weihnachtsgeschäft im Mittelpunkt, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luftfrachtbereich profitiere davon, dass er der Seefracht unter diesen Umständen Volumen abnehme. Die Deutsche Post bleibt für ihn in der Logistik eine Top-Anlageidee wegen des Wachstums im Bereich E-Commerce./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 12:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 12:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.